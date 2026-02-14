Apple e Microsoft | Cook cerca il potere Nadella difende l’etica un inedito cambio di ruoli nella Silicon Valley

Apple e Microsoft: Un Inversione di Ruolo nel Rapporto tra Tecnologia e Potere. Un cambiamento inatteso sta ridefinendo i confini del potere nella Silicon Valley. Mentre Apple, un tempo simbolo di anticonformismo, sembra aver intrapreso una politica di avvicinamento al potere politico, Microsoft, tradizionalmente percepita come pragmatica, si erge a difesa di principi etici e di indipendenza. Questa dinamica inedita si riflette nelle scelte dei rispettivi amministratori delegati, Tim Cook e Satya Nadella, che oggi interpretano ruoli diametralmente opposti rispetto al passato. Da Ribelli a Cortigiani: La Strategia di Apple sotto Tim Cook.🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Quest'anno Apple compie 50 anni e Tim Cook promette festeggiamenti; Tim Cook contro le politiche anti-immigrazione di Trump: Siamo l'azienda più innovativa perché abbiamo attirato i migliori da ogni angolo del mondo; Tim Cook ai dipendenti: Iniziative speciali per i 50 anni di Apple; Apple Ads e Maps esclusi dal DMA: per la Commissione Ue non sono gatekeeper.

Apple e Microsoft a parti invertite: il ribelle Nadella e il cortigiano CookI tempi sono cambiati, sottolinea il sito Computerworld: il CEO di Apple, Tim Cook, è diventato uno dei tanti cortigiani di Trump, mentre il CEO di Microsoft, Satya Nadella, non sembra avere timore è ... macitynet.it

As Apple’s Cook bows to Trump, Microsoft’s Nadella quietly refusesThe two powerful tech CEOs are dealing with the economic and political gyrations of the Trump Administration in very different ways. computerworld.com

