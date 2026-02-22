Infiltrati nella Silicon Valley | i tre ingegneri iraniani accusati di aver rubato dati e segreti aziendali

22 feb 2026

Tre ingegneri iraniani sono stati arrestati perché avrebbero trafugato dati sensibili da aziende della Silicon Valley. La causa principale riguarda il furto di informazioni su microchip e sistemi crittografici, che sarebbero stati inviati all'estero. Le indagini hanno scoperto che i sospetti avevano accesso a documenti riservati e li avevano trasferiti senza autorizzazione. L’azienda coinvolta aveva già segnalato attività sospette sui propri server. La situazione continua a destare preoccupazione tra le imprese tecnologiche.

Informazioni strategiche su microchip e sistemi crittografici sottratte da aziende tecnologiche americane finiscono all’estero, mettendo a rischio competitività, innovazione e sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

