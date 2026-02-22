Infiltrati nella Silicon Valley | i tre ingegneri iraniani accusati di aver rubato dati e segreti aziendali

Tre ingegneri iraniani sono stati arrestati perché avrebbero trafugato dati sensibili da aziende della Silicon Valley. La causa principale riguarda il furto di informazioni su microchip e sistemi crittografici, che sarebbero stati inviati all'estero. Le indagini hanno scoperto che i sospetti avevano accesso a documenti riservati e li avevano trasferiti senza autorizzazione. L’azienda coinvolta aveva già segnalato attività sospette sui propri server. La situazione continua a destare preoccupazione tra le imprese tecnologiche.

Informazioni strategiche su microchip e sistemi crittografici sottratte da aziende tecnologiche americane finiscono all'estero, mettendo a rischio competitività, innovazione e sicurezza nazionale.