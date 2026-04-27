Brescia incontri Mazziniani | tra politica e diritto Piero Calamandrei e il Partito D’azione

A Brescia si sono svolti incontri dedicati ai temi di politica e diritto, con un focus sulla figura di Piero Calamandrei e sul ruolo del Partito d’Azione. È stato presentato il libro scritto da Andrea F., che analizza il contributo di Calamandrei nel panorama giuridico e politico italiano. L’evento ha visto la partecipazione di studiosi e appassionati interessati alle vicende storiche e alle idee dell’avvocato e politico.