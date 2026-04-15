Un albero dedicato a Piero Calamandrei nell’Hortus dei Giusti di Verona
A Verona, nei giardini accanto alla Funicolare sulle Torricelle, si trova un albero dedicato a Piero Calamandrei, nel contesto dell’Hortus dei Giusti, uno spazio di memoria civile istituito nel 2024. Questo luogo, situato in una posizione suggestiva, si sviluppa come un punto di riflessione dedicato alle donne e agli uomini che, nei momenti difficili della storia, hanno scelto di agire con coraggio.
Prosegue a Verona il percorso dell’Hortus dei Giusti, lo spazio di memoria civile nato nel 2024 in un punto davvero suggestivo, nei giardini accanto alla Funicolare sulle Torricelle, per ricordare le donne e gli uomini che, nei momenti più difficili della storia, hanno saputo scegliere la strada.🔗 Leggi su Veronasera.it
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