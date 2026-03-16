La nipote di Piero Calamandrei ha annunciato che voterà No al prossimo referendum, affermando che la destra mira a smantellare le fondamenta della Costituzione. Il 27 settembre ricorrono settant’anni dalla morte del noto giurista, e questa posizione si inserisce in un dibattito più ampio sulla riforma costituzionale in corso. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione sui temi legati alla tutela dei principi fondamentali.

Il 27 settembre di quest’anno ricorrono i settant’anni dalla morte di Piero Calamandrei. Giurista, avvocato, professore universitario, antifascista, politico, padre costituente, Calamandrei è tra le figure che hanno accompagnato la nascita della Repubblica nel dopoguerra, richiamato di frequente in vista del referendum del 22 e 23 marzo. “In questo clima vale la pena chiedersi cosa resta del suo pensiero quando lo si sottrae alle frasi isolate e lo si rimette nel contesto”, dice la nipote Silvia Calamandrei, 79 anni a giugno. E annuncia il suo No alla riforma Nordio, con cui, dice, la destra “tenta abusivamente di demolire la Costituzione dall’alto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La nipote di Piero Calamandrei: “Al referendum voterò No. La destra vuol demolire le basi della Costituzione”

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Solo votando SI proteggi la COSTITUZIONE e la DEMOCRAZIA. Lo aveva già intuito Piero Calamandrei, giurista, antifascista, tra i padri costituenti : “…non sarebbe opportuno abituare i magistrati a formare gruppi elettorali” #catellomaresca #referendum #gius - facebook.com facebook

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