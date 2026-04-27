Brent oltre i 100 dollari | crisi in Medio Oriente e allarme prezzi

Il prezzo del petrolio Brent ha superato i 100 dollari il 27 aprile, con un aumento legato alle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran. La crisi nello Stretto di Hormuz, dove le trattative di mediazione non sono andate a buon fine, ha contribuito a spingere al rialzo i prezzi del greggio. La situazione ha attirato l’attenzione sui mercati energetici internazionali, evidenziando l’impatto delle tensioni geopolitiche sui costi del carburante.

? Cosa sapere Il Brent supera i 100 dollari il 27 aprile per tensioni tra USA e Iran.. Il fallimento della mediazione nello Stretto di Hormuz spinge i prezzi del greggio.. Il prezzo del barile Brent ha superato la soglia dei 100 dollari questo lunedì 27 aprile 2026, spinto dal fallimento dei tentativi di mediazione tra gli Stati Uniti e l’Iran per stabilizzare i flussi energetici nello Stretto di Hormuz. La settimana lavorativa si apre con una pressione al rialzo sui mercati petroliferi: il greggio di tipo Brent registra un incremento del 2%, attestandosi a 101 dollari, mentre il WTI segna una crescita dell’1,75% raggiungendo i 96 dollari. Questo movimento segue un rally molto più marcato avvenuto nella scorsa settimana, quando il valore del Brent era già schizzato di quasi il 17%, come evidenziato dalle analisi di ING.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brent oltre i 100 dollari: crisi in Medio Oriente e allarme prezzi Iran launches fresh missile wave at Israel and Gulf states after Trump addresses nation Notizie correlate Petrolio oltre i 100 dollari, non è finita: ecco cosa può accadere con escalation in Medio Oriente(Adnkronos) – "Il prezzo del petrolio torna al centro dell’attenzione dei mercati, oscillando intorno ai 100 dollari al barile, sostenuto... Gasolio verso i 3 euro al litro: l’effetto del super Brent e della crisi in Medio OrienteIl prezzo del gasolio potrebbe avvicinarsi alla soglia dei 3 euro al litro entro giugno. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tensioni nel Golfo, trimestrali nel vivo tra AI e chip; Petrolio in rialzo, Brent sopra 100 dollari: cosa succede se lo Stretto di Hormuz resta chiuso o riapre; Borse piatte, petrolio sopra 100 dollari per tensioni USA-Iran; Borsa Usa, futures in calo dopo rally con inasprirsi tensioni in Medio Oriente Da Reuters. Petrolio oltre 100 dollari, indici giùIl Brent sale del 4,67% e il Wti del 4,84% a causa delle tensioni in Medio Oriente. Lo Stretto di Hormuz chiuso continua a spingere i prezzi del petrolio ... milanofinanza.it Petrolio in rialzo, Brent sopra 100 dollari: cosa succede se lo Stretto di Hormuz resta chiuso o riapreL’ottimismo per la fine della guerra in Medio Oriente è contenuto poiché lo Stretto di Hormuz resta in gran parte chiuso e non ci sono segnali di una ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Quant ... milanofinanza.it Un nuovo conflitto in Medio Oriente e un nuovo record storico: nel 2025 ha la spesa militare mondiale è stata pari a 2.887 miliardi di dollari totali. Un aumento del 2,9% rispetto al 2024 e con due Paesi al centro dei conflitti armati attivi che sommano 132 miliard - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Trump ha cancellato il viaggio di Witkoff e Kushner in Pakistan per i colloqui con l'Iran. "Non si possono fare 18 ore di volo per stare lì a parlare del nulla", ha detto il presidente Usa a Fox News. #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com