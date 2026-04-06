Gasolio verso i 3 euro al litro | l’effetto del super Brent e della crisi in Medio Oriente

Il prezzo del gasolio si avvicina potenzialmente ai 3 euro al litro, con previsioni che indicano questa soglia entro giugno. La stima si basa sulle attuali dinamiche del mercato, influenzate dal rialzo dei prezzi del petrolio Brent e dalla crisi in Medio Oriente. Le dichiarazioni di un rappresentante del governo hanno alimentato il dibattito, anche se le variabili economiche e geopolitiche continuano a cambiare.

Il prezzo del gasolio potrebbe avvicinarsi alla soglia dei 3 euro al litro entro giugno. Un’ipotesi che torna al centro del dibattito dopo le dichiarazioni del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ma che resta legata a variabili ancora in evoluzione. Più che una previsione certa, si tratta di uno scenario possibile, strettamente connesso all’andamento del conflitto in Medio Oriente e alla reazione dei mercati energetici globali. Uno scenario, va detto, da incubo: il gasolio alimenta ancora la maggior parte dei mezzi di trasporto pubblici, dai camion da autotrasporto delle merci, oltre che circa il 40% del parco auto circolante. Il ruolo della guerra e dello stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gasolio verso i 3 euro al litro: l’effetto del super Brent e della crisi in Medio Oriente Carburanti, Mimit: “Il prezzo medio della benzina self a 1,72 euro al litro, il gasolio a 1,98”Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che oggi, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei Carburanti del... Il conflitto in Iran e Medio Oriente fa volare i prezzi del carburante: a Bari oltre 2 euro al litroValori incrementati nel giro di pochi giorni: il gasolio in modalità servito è venduto anche a 2,2 euro. Temi più discussi: Benzina e gasolio in rialzo, le conseguenze della Guerra in Medio Oriente; Voli a rischio per la guerra in Medio Oriente: ora scatta il razionamento del carburante negli scali di Milano e Venezia; Asia in crisi energetica: ecco le conseguenze della guerra in Medio Oriente; +26,3%: è l’aumento del prezzo del gasolio extrarete dall’inizio della guerra in Iran. Gasolio verso i 3 euro al litro: l’effetto del super Brent e della crisi in Medio OrienteIl prezzo del gasolio potrebbe avvicinarsi alla soglia dei 3 euro al litro entro giugno. Un’ipotesi che torna al centro del dibattito dopo le dichiarazioni ... thesocialpost.it La guerra in Medio Oriente e l'incubo di un diesel a 3 euro in estateGiovedì scorso, il prezzo del diesel europeo ha superato i 200 dollari a barile, un livello che non si vedeva da marzo 2022 e dalle conseguenze della guerra in Ucraina ... msn.com Teheran alza la pressione dopo le tensioni con gli Stati Uniti e guarda a un altro punto strategico tra Africa e Medio Oriente - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Trattativa a distanza Usa-Iran, Trump: "Progressi, ma non sufficienti". Teheran avrebbe già respinto il possibile accordo e avanzato una controproposta #ANSA x.com