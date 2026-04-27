Brennero | oggi anche agricoltori pugliesi per la mobilitazione nazionale Coldiretti

Oggi al Brennero si sono uniti anche agricoltori provenienti dalla Puglia, partecipando a una mobilitazione nazionale promossa da Coldiretti. In un comunicato, l’associazione ha sottolineato come la guerra abbia ripercussioni sui contadini e sulla salute dei consumatori, evidenziando la necessità di pace. La manifestazione coinvolge diverse regioni italiane e si concentra sulla richiesta di attenzione verso le problematiche del settore agricolo.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: “Abbiamo bisogno della pace. A pagare il conto della guerra sono sempre i contadini e la salute dei cittadini consumatori”. È questo il messaggio con cui Coldiretti torna al Brennero lunedì 27 aprile, a partire dalle ore 9, per una grande manifestazione nazionale con migliaia di agricoltori anche dalla Puglia e da tutta Italia. Il settore agricolo, già duramente colpito dalla guerra in Medio Oriente e dalle tensioni nello stretto di Hormuz, sta affrontando una nuova impennata dei costi di produzione legati a energia, carburanti e fertilizzanti. Una situazione che, unita all’ingresso di...🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Brennero: oggi anche agricoltori pugliesi per la mobilitazione nazionale Coldiretti Notizie correlate Anche Coldiretti Abruzzo al Brennero per la manifestazione nazionale a difesa del comparto agricoloAnche una delegazione di agricoltori abruzzesi di Coldiretti Abruzzo parteciperà lunedì 27 aprile dalle 9 alla manifestazione nazionale al Brennero... Coldiretti, lunedì 500 agricoltori campani al BrenneroSono circa 500 gli agricoltori campani che domani partiranno alla volta del valico del Brennero, insieme a Coldiretti Campania, per portare avanti la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Coldiretti al Brennero con 10mila agricoltori per denunciare i rischi della guerra; Brennero: oggi anche agricoltori pugliesi per la mobilitazione nazionale; Dalla Puglia al Brennero: Basta guerre, difendiamo agricoltori e consumatori; Coldiretti torna al Brennero: agricoltori aretini in campo contro rincari e falso Made in Italy. Brennero: oggi anche agricoltori pugliesi per la mobilitazione nazionale ColdirettiAbbiamo bisogno della pace. A pagare il conto della guerra sono sempre i contadini e la salute dei cittadini consumatori. È questo il messaggio con cui Coldiretti torna al Brennero lunedì 27 aprile, ... noinotizie.it Coldiretti al Brennero per difendere il reddito delle aziende agricole e il made in ItalyNella notte tra il 26 e il 27 aprile migliaia di agricoltori italiani tra cui quelli della provincia di Padova lasceranno le loro aziende per far sentire la propria voce in difesa del reddito agricolo ... padovaoggi.it Buona serata dal Brennero con le Alpi innevate. Al campo base della manifestazione di domani. - facebook.com facebook Domani con 10mila agricoltori al #Brennero per chiedere la modifica del codice doganale x.com