Anche Coldiretti Abruzzo al Brennero per la manifestazione nazionale a difesa del comparto agricolo

Il 27 aprile alle 9, una delegazione di agricoltori abruzzesi di Coldiretti parteciperà a una manifestazione nazionale al Brennero, in Italia. L’obiettivo è difendere il settore agricolo e i consumatori. L’evento coinvolge diverse regioni e rappresenta un momento di protesta per il comparto agricolo italiano. La partecipazione degli agricoltori abruzzesi si inserisce in un’iniziativa più ampia volta a richiamare l’attenzione su questioni legate all’agricoltura.

Anche una delegazione di agricoltori abruzzesi di Coldiretti Abruzzo parteciperà lunedì 27 aprile dalle 9 alla manifestazione nazionale al Brennero per difendere il comparto agricolo e i consumatori. Tantissimi soci partiranno domenica sera con i bus per arrivare al confine lunedì mattina.Il.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Coldiretti Abruzzo soddisfatta del "sì" al credito d'imposta sul gasolio agricolo: un sospiro di sollievoTra maltempo e rincari l'abruzzo agricolo soffre, ma la decisione del governo "salva le semine primaverili", sottolinea l'associazione che parla di... Sospensione attività Pontelongo, Coldiretti: «Serve una strategia nazionale per salvare il comparto»La sospensione temporanea dello stabilimento di Pontelongo per la stagione 2026, annunciata da Co. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Coldiretti Abruzzo sui lupi avvelenati: Atto ignobile, serve un confronto serio sulla loro sempre maggiore presenza; Agriturismi in affanno per maltempo e carenza d'acqua, l'appello di Coldiretti: Sceglieteli per i ponti di primavera; Lupi avvelenati, Coldiretti Abruzzo: Atto ignobile, ora confronto serio sulla gestione; Coldiretti alla fiera dell’agricoltura tra eccellenze locali e riflessioni sul cibo autentico. Vino, Coldiretti Abruzzo contro l’emendamento sull’etichettatura: «A rischio l’identità del Montepulciano d’Abruzzo»Coldiretti Abruzzo si espone sull’emendamento al disegno di legge sui possibili effetti in materia di etichettatura dei vini ... laquilablog.it Maltempo e carenza idrica in Abruzzo: difficoltà per gli agriturismiColdiretti e Terranostra chiedono sostegno per gli agritutismi abruzzesi e invitano a scegliere le strutture locali ... abruzzonews.eu AbruzzoLive. . Giornata ecologica nel Fucino: Confagricoltura e Coldiretti al lavoro #Avezzano #Marsica #MarsicaLive #Fucino - facebook.com facebook