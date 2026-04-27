Bremer promosso dai giornali dopo Milan Juve | stravince il duello con Pulisic Ecco il voto per il brasiliano

Dopo la partita tra Milan e Juventus, i giornali hanno dato ottimi giudizi a Gleison Bremer, che ha avuto la meglio su Pulisic nel confronto diretto. Il difensore brasiliano ha ricevuto voti elevati, risultando tra i protagonisti della sfida. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli osservatori, che hanno sottolineato la sua solidità in campo e la capacità di contrastare l’avversario.

di Angelo Ciarletta Gleison Bremer promosso dai giornali dopo il match di ieri sera tra Milan e Juve: stravinto il duello con Pulisic. Ecco il voto per il difensore. La Juve torna dalla trasferta milanese con la certezza di aver ritrovato una solidità difensiva granitica. Secondo le pagelle pubblicate da Tuttosport, il protagonista assoluto della retroguardia è stato Gleison Bremer, premiato con un solido 6.5.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il difensore brasiliano ha stravinto ogni duello con Christian Pulisic, annullando le sue iniziative per gran parte del match.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer promosso dai giornali dopo Milan Juve: stravince il duello con Pulisic. Ecco il voto per il brasiliano Notizie correlate Bremer roccioso in Juve Bologna: promosso a pieno dai giornali. Il voto in pagella e l’analisi della sua partitadi Angelo CiarlettaBremer roccioso in Juve Bologna: il brasiliano è stato promosso a pieno dai giornali. Moviola Milan Juve: Sozza promosso dai giornali. Ecco perché la decisione sul contatto David Gabbia è correttadi Angelo CiarlettaMoviola Milan Juve: l’arbitro Sozza viene promosso dai giornali. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Bremer roccioso in Juve Bologna: promosso a pieno dai giornali. Il voto in pagella e l'analisi della sua partita; Moviola Milan Juve: Sozza promosso dai giornali. Ecco perché la decisione sul contatto David Gabbia è corretta. Bremer roccioso in Juve Bologna: promosso a pieno dai giornali. Il voto in pagella e l’analisi della sua partitaBremer roccioso in Juve Bologna: il brasiliano è stato promosso a pieno dai giornali. Il voto in pagella e l'analisi della sua prestazione ... juventusnews24.com Bremer: Alla Juve sono contento, ma del futuro parleremo dopo il Mondiale. Contro il Milan vogliamo vincereGleison Bremer ha parlato ai microfoni di Dazn a poche ore dalla gara contro il Milan. Ecco le sue parole riprese da TuttoJuve.com: Cambierebbe tanto vincere contro il Milan? tuttojuve.com Juventus News 24. . Milan Juve ovvero un bruttissimo spot per il calcio italiano. Vogliamo andare in Europa e poi prendiamo schiaffi. #milanjuve #juve #juventusnews24 - facebook.com facebook Le pagelle di Milan-Juve: i migliori e i peggiori della partita x.com