Bremer roccioso in Juve Bologna | promosso a pieno dai giornali Il voto in pagella e l’analisi della sua partita

Durante la partita tra Juventus e Bologna, il difensore brasiliano si è distinto per la sua solidità difensiva. I giornali sportivi hanno assegnato un voto positivo alla sua prestazione, evidenziando la sua capacità di gestire le situazioni difficili e di mantenere saldo il reparto arretrato. La sua presenza in campo è stata costante e determinante nel risultato finale, ricevendo apprezzamenti per l’approccio fisico e la lucidità nelle chiusure.

di Angelo Ciarletta Bremer roccioso in Juve Bologna: il brasiliano è stato promosso a pieno dai giornali. Il voto in pagella e l’analisi della sua prestazione. La Juve prosegue la sua marcia trionfale superando il Bologna per 2-0. A decidere l’incontro sono state le reti di Jonathan David e di Khéphren Thuram. Oltre ai marcatori, i riflettori sono puntati sulla solidità della retroguardia, capace di annullare ogni sortita offensiva degli avversari. MERCATO JUVE LIVE Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, Gleison Bremer è stato autore di una grande prova. Il difensore ventinovenne viene promosso con un rotondo 7 in pagella, dimostrando di aver ritrovato la forma dei giorni migliori.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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