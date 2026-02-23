Google elimina l’app Meteo su Android | cosa succede ora quando tocchi l’icona del tempo

Google ha rimosso l’app Meteo da Android, causando confusione tra milioni di utenti che usano l’icona per controllare le previsioni. La decisione deriva dalla volontà dell’azienda di promuovere servizi più aggiornati e integrati. Ora, chi clicca sull’icona si trova di fronte a una schermata vuota o a link esterni, creando disagi nelle consultazioni quotidiane del meteo. Restano da capire come Google gestirà questa modifica nei prossimi mesi.

Un gesto quotidiano che milioni di utenti Android compiono senza pensarci: toccare l’icona del meteo sulla schermata iniziale, quella con il sole e la nuvola accompagnata dal badge G. Per anni, quel tap ha aperto un’interfaccia pulita, a schermo intero, dove consultare rapidamente le previsioni. Ma Google ha deciso di cambiare le carte in tavola, e non tutti se ne sono accorti subito. La compagnia di Mountain View sta silenziosamente dismettendo l’esperienza Meteo tradizionale per gli utenti Android non Pixel, reindirizzando quella familiare scorciatoia verso una nuova interfaccia integrata direttamente nei risultati di Google Search. 🔗 Leggi su Screenworld.it

L’app meteo di google per android sta per sparireGoogle elimina l’app meteo su Android, una mossa che cambia il modo di consultare il clima.

Google meet porta la traduzione in tempo reale del parlato su android e iosGoogle Meet introduce la traduzione in tempo reale del parlato su Android e iOS.

iOS 26: Trucchi SEGRETI che DEVI ATTIVARE!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Come svuotare la cache della Ricerca Google su Android (e perché per me è un should); Nuovo Google Pixel 10a esce con un’offerta bomba: fino a 435€ per il tuo vecchio smartphone; Ecco Lyria 3: Google con Gemini porta la musica generativa negli smartphone; Cos'è e come si usa Google Vids, il nuovo strumento per creare video con l'AI comparso in Workspace.

Google elimina 77 app dal Play Store: rubavano dati e soldiGli analisti di Zscaler ThreatLabs hanno portato alla luce una nuova campagna di diffusione malware su Google Play, dove 77 applicazioni infette, scaricate più di 19 milioni di volte, hanno veicolato ... hwupgrade.it

Nessuno le usava: Google elimina le Instant App di AndroidGoogle ha ufficializzato la decisione di terminare il supporto per le Instant App di Android, una tecnologia pensata per garantire agli utenti l'accesso immediato alle app senza la necessità di ... hwupgrade.it

Elimina il superfluo e il disordine digitale. Il tuo Google Keep può essere un alleato insospettabile. Ti spiego come nel mio nuovo articolo! https://open.substack.com/pub/francescozuena/p/sopravvivere-alla-complessita-percher=72olk2&utm_medium=ios # - facebook.com facebook

Elimina il superfluo e il disordine digitale. Il tuo Google Keep può essere un alleato insospettabile. Ti spiego come nel mio nuovo articolo! open.substack.com/pub/francescoz… #Zeugma x.com