Durante una intervista rilasciata a Nosotti nel programma 'Colpi da maestro', Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha commentato la presenza di Shevchenko nel club, affermando che il giocatore appariva al momento giusto, con tempo e intuizione. Braida ha parlato delle caratteristiche che rendevano Shevchenko un elemento importante per la squadra in quegli anni.

Ariedo Braida, ex dirigente sportivo del Milan di Berlusconi, è stato intervistato da Marco Nosotti durante il podcast 'Colpi da Maestro'. Durante il corso di questo appuntamento, l'ex ds rossonero, ad oggi vicepresidente del Ravenna, ha voluto parlare un po' del rapporto che aveva con un'altra figura storica del panorama rossonero: Adriano Galliani. 'Il Condor' ha ricoperto una grandissima parte del Milan per ben 31 anni, conquistando la bellezza di 29 trofei al fianco di Braida. Ma non è tutto. Ariedo Braida ha voluto spendere alcune parole anche su Andrij Shevchenko, storico Bomber del Milan che, alla sua prima stagione in Serie a, vinse la classifica di capocannoniere con ben 24, davanti a Gabriel Batistuta.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Braida: “Shevchenko appariva al momento giusto: aveva tempo ed intuizione”

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