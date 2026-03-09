Durante il derby contro l'Inter, il difensore ecuadoriano ha segnato il suo primo gol con il Milan, con un tiro potente sotto la traversa che ha battuto il portiere avversario. In un’intervista, Estupinan ha rivelato di aver ricevuto indicazioni specifiche da parte di Allegri prima della partita, mentre il match si è deciso in suo favore.

Tra tutti i protagonisti attesi del derby di Milano numero 246, alla fine, è spuntato - secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - certamente quello meno quotato, Pervis Estupinan, che ha scelto di segnare il suo primo gol ufficiale con la maglia del Milan proprio nella stracittadina contro l'Inter. Decidendo, per giunta, le sorti del derby della Madonnina. È il gol più importante della carriera di Estupinan che, in Ecuador, è sempre stato un eroe. A 'San Siro', fin qui, era stato una meteora. Almeno fino al 35', quando ha scaricato alle spalle di Yann Sommer una fucilata da distanza ravvicinata insaccatasi sotto la traversa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Estupinan, la rivincita al momento giusto. Decide il derby e rivela: "Allegri mi aveva detto …"

