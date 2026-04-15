Durante la presentazione di Warner Bros. al CinemaCon di Las Vegas, è stato annunciato che Bradley Cooper dirigerà il prequel di Ocean’s Eleven. L’attore sarà anche protagonista del film, interpretando il padre di Danny. Accanto a lui ci sarà Margot Robbie, che interpreterà un ruolo ancora non specificato. La produzione del film è stata confermata dai dirigenti dello studio, portando così avanti il progetto annunciato ufficialmente.

Il colpo del secolo ha trovato i suoi nuovi architetti. Durante la presentazione di Warner Bros. al CinemaCon di Las Vegas, i capi dello studio Mike De Luca e Pam Abdy hanno ufficializzato che Bradley Cooper siederà dietro la macchina da presa per l’atteso prequel di Ocean’s Eleven. Cooper non si limiterà alla regia, ma sarà anche protagonista assoluto al fianco di Margot Robbie, in un progetto che promette di riscrivere le origini della dinastia Ocean. Il film, la cui uscita è stata fissata per il 25 giugno 2027, ci riporterà indietro nel tempo fino agli anni ’60. In un videomessaggio inviato alla platea, Margot Robbie ha svelato i primi dettagli sulla trama: prima che Danny Ocean mettesse piede a Las Vegas, ha imparato l’arte della truffa dai suoi genitori.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Bradley Cooper alla regia del prequel di Ocean’s: sarà il padre di Danny insieme a Margot Robbie

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Il prequel di Ocean’s con Margot Robbie e Bradley Cooper debutterà nei cinema nel 2027 - facebook.com facebook