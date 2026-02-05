La serata ad Arzano si trasforma in una scena di caos dopo un grave scontro a colpi di arma da fuoco. Un uomo muore e un altro finisce in ospedale dopo essere stato colpito durante un agguato che sembra collegato alla criminalità organizzata. La zona è stata evacuata, le forze dell’ordine stanno lavorando per capire cosa sia successo.

La quiete serale di Arzano è stata squarciata dal fragore dei proiettili in quello che appare come un agguato di chiara matrice camorristica. Il bilancio del raid, consumatosi in via Sette Re, è di un uomo morto e un giovane ferito. Le vittime si trovavano a bordo di un’autovettura quando i sicari sono entrati in azione, esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco a distanza ravvicinata. Ad avere la peggio è stato un uomo di 52 anni, centrato mortalmente al dorso; per lui i soccorsi si sono rivelati inutili, poiché è deceduto sul colpo. Insieme a lui vi era un ragazzo di 25 anni, rimasto ferito a un braccio, le cui condizioni sono attualmente al vaglio dei medici ma non sembrerebbero tali da metterne in pericolo la vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Napoli, agguato a colpi di arma da fuoco: un morto e un ferito

Nel pomeriggio del 13 gennaio, Roberto Nambuletto, 23 anni, è stato ferito a colpi d'arma da fuoco mentre passeggiava in viale Califano a Ponticelli.

Napoli, ragazzo di 19 anni muore dopo una sparatoria in strada

