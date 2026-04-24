Perugia via libera all' introduzione di tariffe agevolate sui mezzi pubblici per i caregiver

A Perugia, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che prevede l’introduzione di tariffe agevolate sui mezzi pubblici per i caregiver. La decisione segue il parere favorevole espresso dalla quarta commissione consiliare in data 7 aprile. La proposta rientra in un percorso avviato per facilitare il trasporto di chi assiste persone con bisogni speciali.

A Perugia si va verso l'introduzione di tariffe agevolate sui mezzi pubblici per i caregiver. Dopo il parere favorevole espresso dalla quarta commissione consiliare il 7 aprile anche il consiglio comunale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dal consigliere di Fratelli.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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