All' arrivo c' era anche Bill Clinton il runner cesenate alla Maratona di Boston | Chiuderò il cerchio a Tokyo e Londra

Lunedì 20 aprile, sulla storica pista della Maratona di Boston, si è svolta la 130esima edizione della corsa, nota per essere la più antica negli Stati Uniti. Tra i partecipanti c’era anche un runner cesenate, accompagnato dall’amico e compagno di squadra, che ha corso insieme a lui. Tra gli spettatori, presente anche un noto politico statunitense, che ha dichiarato di voler completare gli ultimi due grandi appuntamenti in programma, Tokyo e Londra.