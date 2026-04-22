All' arrivo c' era anche Bill Clinton il runner cesenate alla Maratona di Boston | Chiuderò il cerchio a Tokyo e Londra
Lunedì 20 aprile, sulla storica pista della Maratona di Boston, si è svolta la 130esima edizione della corsa, nota per essere la più antica negli Stati Uniti. Tra i partecipanti c’era anche un runner cesenate, accompagnato dall’amico e compagno di squadra, che ha corso insieme a lui. Tra gli spettatori, presente anche un noto politico statunitense, che ha dichiarato di voler completare gli ultimi due grandi appuntamenti in programma, Tokyo e Londra.
Lunedì 20 aprile il runner cesenate Roberto Palmas ha corso, in compagnia dell’amico e compagno di squadra del Seven di Savignano Giuseppe Masaracchia, la 130esima edizione della Maratona di Boston, la più antica degli Stati Uniti, salita alle cronache nel 2013 in occasione dell’attentato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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