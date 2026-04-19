MXGP | colpo di scena di Herlings sorpasso folle sul traguardo

Durante la prima manche del quinto round del Mondiale MXGP 2026, disputata sul tracciato di Pietramurata, Jeffrey Herlings ha eseguito un sorpasso spettacolare sul traguardo. La gara si è conclusa con un colpo di scena che ha sorpreso gli spettatori, grazie alla mossa decisiva dell’olandese. La competizione ha visto numerosi sorpassi e una lotta serrata tra i piloti, con Herlings protagonista di un finale sorprendente.

Il tracciato di Pietramurata è stato teatro della prima manche del quinto appuntamento del Mondiale MXGP 2026, dove Jeffrey Herlings ha messo in atto una prestazione di forza straordinaria. L’olandese, alla guida di una Honda, è riuscito a ribaltare il destino della gara superando Romain Febvre proprio negli istanti conclusivi della competizione. Questa vittoria gli permette di accorciare le distanze nella lotta per la vetta della classifica generale, portandosi a soli sei punti dal leader Lucas Coenen, attualmente in testa con 211 unità contro le 205 dell’olandese. La rimonta fulminea di Herlings e i vertici della classifica. L’esito della manche vede Jeffrey Herlings tagliare il traguardo con un vantaggio di 5.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MXGP: colpo di scena di Herlings, sorpasso folle sul traguardo Notizie correlate Leggi anche: LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: Vialle in testa, sorpasso su Herlings Leggi anche: MXGP: Adamo fuori dalla top 10 in gara-1 al GP di Argentina. Vince Herlings Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Herlings scatenato in MXGP, Sacha Coenen 4 su 4: dove vedere le gare del GP Sardegna; MXGP of Sardegna – Round #4 – Riola LIVE; MXGP Sardegna infuocato: Coenen inarrestabile, Forato salva l'onore azzurro; Coenen cala il bis in Sardegna: Herlings secondo, de Wolf e Febvre sul podio. MXGP, Jeffrey Herlings beffa Febvre e fa sua Gara-1 GP del TrentinoUn clamoroso Jeffrey Herlings si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio del Trentino, quinto appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Sullo splendido scenario ... oasport.it MXGP Trentino, Gara-1 a Herlings dopo una grande rimontaQuesto importante successo di Jeffrey Herlings nel Gran Premio del Trentino ha avuto un impatto significativo sulla classifica generale del campionato MXGP. Nonostante la vittoria di Herlings, Lucas ... it.blastingnews.com Ad Arco di Trento vince Jeffrey Herlings (1-2), che riduce a 4 i punti di ritardo da un falloso Lucas Coenen (12-3) in vetta alla classifica #MXGP. C'è gloria anche per Tim Gajser, che in tenuta VR46 si aggiudica la sua prima manche in sella alla Yamaha in gara x.com Tripletta Honda HRC Petronas nelle time practice MXGP del GP del Trentino. Fernandez davanti a tutti, poi Herlings e Vialle, Renaux e Febvre chiudono la top-5. Settimo Adamo migliore dei nostri, 12. Forato 14. Guadagnini 22. Monticelli e 24. Bonacorsi dava facebook