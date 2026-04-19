MXGP | colpo di scena di Herlings sorpasso folle sul traguardo

Da ameve.eu 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la prima manche del quinto round del Mondiale MXGP 2026, disputata sul tracciato di Pietramurata, Jeffrey Herlings ha eseguito un sorpasso spettacolare sul traguardo. La gara si è conclusa con un colpo di scena che ha sorpreso gli spettatori, grazie alla mossa decisiva dell’olandese. La competizione ha visto numerosi sorpassi e una lotta serrata tra i piloti, con Herlings protagonista di un finale sorprendente.

Il tracciato di Pietramurata è stato teatro della prima manche del quinto appuntamento del Mondiale MXGP 2026, dove Jeffrey Herlings ha messo in atto una prestazione di forza straordinaria. L’olandese, alla guida di una Honda, è riuscito a ribaltare il destino della gara superando Romain Febvre proprio negli istanti conclusivi della competizione. Questa vittoria gli permette di accorciare le distanze nella lotta per la vetta della classifica generale, portandosi a soli sei punti dal leader Lucas Coenen, attualmente in testa con 211 unità contro le 205 dell’olandese. La rimonta fulminea di Herlings e i vertici della classifica. L’esito della manche vede Jeffrey Herlings tagliare il traguardo con un vantaggio di 5.🔗 Leggi su Ameve.eu

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