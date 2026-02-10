Durante una seduta in Regione Lombardia, Romano La Russa, consigliere di Fratelli d’Italia, ha parlato in aula. Improvvisamente, i rappresentanti di Forza Italia si sono alzati e sono usciti dall’aula, lasciando il Pirellone in segno di protesta. La scena è stata molto visibile e ha acceso la tensione tra le forze di maggioranza.

La scena è plateale: mentre l’assessore lombardo Romano La Russa, fratello di Ignazio, sta parlando in Aula al Pirellone, i consiglieri forzisti si alzano e ne vanno. Una protesta clamorosa, tipica al massimo delle opposizioni e solo nei momenti più gravi. E invece i forzisti non esitano a mantenere fede alla parola che aveva dato il coordinatore regionale Alessandro Sorte: “Se non si scuserà, usciremo dall’Aula ogni volta che parlerà”. Ma cosa è successo? Tutto inizia qualche settimana fa durante una riunione di maggioranza in Lombardia. Si discute di politica, poi i toni si alzano. La Russa se la prende con i forzisti e in particolare con Sorte, gridandogli contro di tacere e insultando il partito: “A me di Forza Italia non me ne frega un c. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Parla Romano La Russa (FdI) e i consiglieri di FI escono dall’Aula in segno di protesta: tensione in maggioranza in Lombardia

Durante la seduta del consiglio regionale di martedì 10 febbraio, Romano La Russa di Fratelli d’Italia ha preso la parola e subito i consiglieri di Forza Italia si sono alzati e sono usciti dall’aula.

La seconda serata di dibattito in consiglio comunale si è conclusa con un confronto acceso tra maggioranza e minoranze.

