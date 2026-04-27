Borse di studio 2025 26 definiti gli importi in Emilia-Romagna | fino a 250 euro Coinvolti oltre 22mila studenti

La Regione Emilia-Romagna ha stabilito gli importi delle borse di studio per l’anno scolastico 20252026, con un massimo di 250 euro. Oltre 22.000 studenti sono coinvolti dal nuovo provvedimento. La decisione riguarda le modalità di assegnazione e le somme assegnate, che variano in base ai criteri stabiliti dalla Regione. La ripartizione delle risorse copre diverse fasce di reddito e iscrizioni scolastiche.

La Regione Emilia-Romagna ha definito gli importi delle borse di studio per l’anno scolastico 20252026. Con la deliberazione di Giunta n. 5792026 vengono stabiliti i contributi destinati agli studenti idonei, con l’obiettivo di soddisfare tutte le domande ammissibili e garantire uniformità nel beneficio. L'articolo Borse di studio 202526, definiti gli importi in Emilia-Romagna: fino a 250 euro. Coinvolti oltre 22mila studenti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Campania, borse di studio 2025/26: domande fino al 18 marzo per 27.207 contributi da 250 euroLa Regione Campania ha attivato la nuova procedura telematica per la presentazione delle domande relative alle Borse di studio 20252026 nell’ambito... Borse di studio Campania 2025-2026, 250 euro agli studenti: requisiti, Isee e come fare domanda onlineBorse di studio Campania 2025-2026: contributo da 250 euro per studenti delle superiori con Isee sotto 15. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bando pubblico per l’assegnazione di borse di studio a favore di studenti per la frequenza; Borse di Studio IoStudio a.s. 2025-2026 per gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado, Statali e Paritarie, e/o Percorsi Triennali di IeFP; Consegnate le borse di studio per l’anno scolastico 2024-2025; Specializzazioni non mediche. Sivemp aderisce alla mobilitazione degli specializzandi. Subito certezze sulle borse di studio. Borse di studio 2025/26, definiti gli importi in Emilia-Romagna: fino a 250 euro. Coinvolti oltre 22mila studentiLa Regione Emilia-Romagna ha definito gli importi delle borse di studio per l’anno scolastico 2025/2026. Con la deliberazione di Giunta n. 579/2026 vengono stabiliti i contributi destinati agli ... orizzontescuola.it Due borse di studio del Rotary Club Alghero per studenti meritevoliIl Rotary Club Alghero rinnova il proprio impegno a favore dell’istruzione promuovendo un nuovo bando dedicato agli studenti meritevoli del territorio. algheroeco.com Ancora pochi giorni per partecipare alla selezione per il conferimento di tre borse di studio in memoria del Professor Marco Biagi promosse dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ( @CNEL_it). Le borse di studio, rivolte a neolaureati e con richies x.com Su La Nuova Sardegna di venerdì 24 aprile 2026 pubblicato un articolo su un convegno dedicato dall'Associazione Culturale Giovanni Maria Angioy al grande protagonista della storia sarda, con l'annuncio della consegna di due borse di studio riservate a du - facebook.com facebook