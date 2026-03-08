Campania borse di studio 2025 26 | domande fino al 18 marzo per 27.207 contributi da 250 euro

La Regione Campania ha aperto le domande per le borse di studio 202526, che si possono presentare fino al 18 marzo attraverso una piattaforma online. Sono disponibili complessivamente 27.207 contributi da 250 euro ciascuno, destinati agli studenti che intendono accedere al bando #IoStudio. La procedura telematica permette di inoltrare le richieste in modo semplice e diretto.

La Regione Campania ha attivato la nuova procedura telematica per la presentazione delle domande relative alle Borse di studio 2025–2026 nell'ambito del bando #IoStudio.