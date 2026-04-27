Negli Stati Uniti, il rapporto tra la capitalizzazione di mercato delle azioni e il prodotto interno lordo ha raggiunto il 227%, superando così la soglia stabilita dall’investitore noto come Buffett. Questa cifra indica che il valore complessivo delle azioni quotate supera di molto la produzione economica del paese. Il mercato azionario ha registrato un rally, ma il PIL non sembra sostenere questa crescita, suscitando preoccupazioni tra gli analisti.

? Cosa sapere Il rapporto capitalizzazione borsa USA e PIL raggiunge il 227% superando la soglia Buffett.. Il rapporto prezzoutili S&P 500 a 28 distanzia la media storica di 17.. Il rapporto tra la capitalizzazione della borsa americana e il PIL statunitense ha raggiunto oggi il 227%, superando di ben 25 punti percentuali la soglia critica del 200% fissata da Buffett per evitare pericoli eccessivi. L’indice S&P 500 si attesta a quota 7.165 punti, un livello di picco registrato dopo le turbolenze causate dal conflitto con l’Iran. Questa valutazione mette in luce una discrepanza massiccia tra il valore dei titoli azionari e l’economia reale degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borsa USA: il rischio Buffett scotta, il PIL non regge il rally

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