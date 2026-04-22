Borsa Milano | il rally di Saipem e Eni frena il calo del listino

Nella seduta di mercoledì 22 aprile 2026, la Borsa di Milano ha registrato una diminuzione dello 0,25%, con l’indice principale che si è fermato a circa 47 punti. Nonostante il calo complessivo, le azioni di Saipem ed Eni hanno registrato un rally che ha contribuito a rallentare la perdita complessiva del listino. La giornata ha visto una certa volatilità, con le quotazioni che si sono mosse in risposta ai movimenti del mercato.

Il mercato azionario di Milano ha chiuso la sessione odierna di mercoledì 22 aprile 2026 con una flessione dello 0,25%, attestandosi su un livello di 47.785 punti per il Ftse Mib. Nonostante questo lieve arretramento complessivo, il comparto energetico ha guidato la performance positiva del listino, trainato dai risultati finanziari di Saipem che ha registrato un balzo del 6,3%, affiancata da Eni con un incremento del 2,3%. Resilienza energetica contro le contrazioni del lusso e della difesa L'a .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borsa Milano: il rally di Saipem e Eni frena il calo del listino Notizie correlate Borsa: Milano in altalena, sugli scudi Eni e SaipemPiazza Affari si muove in altalena, con l'indice Ftse Mib (+0,2%) sostenuto da Eni (+3%) e Saipem (+7,3%). Milano vola con energia e difesa: Eni e Leonardo trascinano il listinoIl listino milanese ha chiuso la sessione di questo giovedì 09 aprile con un incremento dello 0,5%, riuscendo a muoversi in direzione opposta... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Milano viaggia molto alto insieme al Vecchio Continente; Borsa Milano in progresso su cauto ottimismo Medio Oriente, in rally Stellantis; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude poco mosso. Rally di Mps (+4,7%) e Mediobanca (+4,8%); Borse Ue pagano i timori sull'Iran e non sfruttano il rally a Wall Street. Milano -0,2%, petrolio a 100. Borsa: Europa paga timori Iran e non sfrutta rally Wall Street, Milano -0,25%Il Brent torna sopra i 100 dollari al barile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 apr - L'ottimismo di Wall Street che viaggia sui record non contagia le Borse europee, preoccupate per lo stallo dei ... borsaitaliana.it Borsa: la tregua in Iran scatena il rally, balzo record per Milano (+3,7%) -3-(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 8 apr - Il resto d'Europa ha viaggiato sulla stessa lunghezza d'onda milanese, con il mercato che ha prezzato la de-escalation piu' che i rischi residui. Tra i sett ... borsaitaliana.it Pelle vera. Colori che parlano. Sono arrivate le nuove borse Bianca Borghesi Milano — e sono già un colpo di fulmine. Pelle morbidissima, dettagli dorati, forme che vanno dal mini saddle alla bucket, dalla pochette alla borsa a mano. Tortora, celeste, bianc - facebook.com facebook Borsa: Milano positiva, in luce Prysmian e Saipem. In coda Moncler, lo spread tra Btp e Bund a 75 punti #ANSA x.com