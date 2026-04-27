Borsa | Milano si salva in chiusura +0,04% sprint di Saipem

Nella giornata di oggi, la Borsa di Milano ha chiuso con un incremento molto contenuto dello 0,04%, attestandosi a 47.673 punti. Gli scambi sono stati piuttosto leggeri, con un volume di circa 2,74 miliardi di euro. Tra le notizie di giornata, si registra un incremento di Saipem, mentre altri titoli hanno mostrato andamenti maggiormente stabili.

Piazza Affari si è salvata nel finale, chiudendo con un rialzo dello 0,04% a 47.673 punti, tra scambi piuttosto sottili per soli 2,74 miliardi di euro. In rialzo a 79,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 5,2 punti al 3,83% e quello tedesco di 3,9 punti al 3,03%. Brillante Saipem (+4,27%), spinta dagli analisti di Bloomberg che ne sottolineano la consistenza del portafoglio ordini, sia nel breve sia nel lungo termine. In luce anche Bper (+1,94%), Mediolanum (+1,78%), Moncler (+1,63%), Nexi e Banco Bpm (+1,52% entrambe), Fineco (+1,43%) e Amplifon (+1,3%). Deboli invece Avio (-4,53%) ed Stm (-2,34%), colpita da prese di beneficio dopo il balzo delle ultime 2 sedute a seguito dei conti trimestrali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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