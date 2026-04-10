La Borsa di Milano chiude la giornata con un leggero aumento dello 0,1%, continuando la tendenza positiva dei giorni precedenti. Anche gli altri principali mercati europei registrano rialzi, mentre i mercati asiatici hanno segnato una crescita. Tra i titoli che hanno contribuito alla salita c’è anche quello di un noto stilista, il cui valore azionario ha mostrato un aumento significativo. La sessione si è svolta in un clima di moderata ottimismo tra gli investitori.

La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue positiva, in linea con gli altri listini europei ed in scia con i rialzi dei mercati asiatici. A Piazza Affari corre Cucinelli (+4,5%), dopo i risultati del trimestre e le prospettive per l'anno. Sale anche Prysmian (+2,4%), con Ubs che alza il target price. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 77 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,79%. Seduta positiva per Stm (+2,2%). Bene anche Nexi (+1,9%), Moncler (+1,5%) e Amplifon (+1,3%). Tra le banche si muovono in rialzo Bper (+0,3%), Mediobanca (+0,2%) e Mps (+0,1%). In negativo Unicredit (-0,4%) e Banco Bpm (-0,1%). In calo Leonardo (-2,7%), alle prese con il cambio della governance. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa: Milano prosegue in rialzo, corre Cucinelli

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Non si parla più soltanto di una borsa dove mettere panini e bibite, ma di una soluzione studiata per chi vuole portare con sé piatti, posate, bicchieri, tovaglioli e spesso anche una coperta o una tasca refrigerante. - facebook.com facebook