Borsa | Milano apre poco mossa +0,05%

La Borsa di Milano ha iniziato la giornata con lievi variazioni, con l'indice Ftse Mib che segna un aumento dello 0,05% a 47.682 punti. Tra i titoli in primo piano, Nexi registra un calo del 2,8%, mentre Leonardo sale dell'1,5% dopo la promozione di Moody’s. Bene anche Avio e Stm, rispettivamente con un aumento dell’1,1% e dello 0,9%. Nei primi scambi, le variazioni si sono concentrate su questi titoli.

La Borsa di Milano apre poco mossa. Il primo indice Ftse Mib (+0,05%) si attesta a 47.682 punti. Dopo i primi scambi scivola Nexi (-2,8%), sale Leonardo (+1,5%), con la promozione di Moody's, bene anche Avio (+1,1%) e Stm (+0,9%).🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate Leggi anche: Borsa: Europa poco mossa in apertura, Parigi +0,03%, Londra -0,05% Borsa: Asia poco mossa, future negativi, Tokyo -0,7%Si muovono in ordine sparso i principali listini di borsa di Asia e Pacifico all'indomani del fallimento dei colloqui di pace tra Usa e Iran in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Piazza Affari apre in rosso. Tensioni Medioriente pesano su borse europee; Borsa: Milano apre in rialzo dello 0,25%; Borse europee in ordine sparso, apre positiva Wall Street; Borse oggi in diretta | Europa attesa poco mossa. Si apre una settimana dominata dalle banche centrali. Borsa: l'Europa apre debole, si guarda al Medio Oriente(ANSA) - MILANO, 27 APR - Borse europee deboli in avvio della prima seduta della settimana. I mercati attendono sviluppi dal Medio Oriente, dopo la proposta presentata dall'Iran agli Stati Uniti per u ... altoadige.it Borse oggi in diretta | Europa attesa poco mossa. Si apre una settimana dominata dalle banche centraliFutures Usa deboli e petrolio ancora in rialzo anche se l’Iran ha inviato agli Stati Uniti una nuova proposta per riaprire lo Stretto di Hormuz. La Fed si riunisce il 28-29 aprile e la Bce il 30 ... msn.com Borsa "Rafelia": disponibile il kit in molti colori e il tutorial gratuito con l'acquisto del kit - facebook.com facebook Guerra Roma-Parigi per la Borsa Italiana (sempre più svuotata). Cdp, azionista di Euronext che detiene Piazza Affari, contesta la nomina dell’ad ai francesi. Sciopero il 30.4. @nicolaborzi x.com