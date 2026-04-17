Borsa | Europa poco mossa in apertura Parigi +0,03% Londra -0,05%

Da ilrestodelcarlino.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le principali borse europee hanno aperto senza grandi variazioni, con Parigi che segna un leggero rialzo dello 0,03% e Londra che registra una perdita dello 0,05%. La seduta si presenta quindi poco movimentata, con oscillazioni contenute negli indici di riferimento. La giornata si concentra sull’andamento dei mercati finanziari europei, senza particolari segnali di forte movimento o eventi significativi nel primo scorcio di giornata.

Avvio di seduta poco mosso per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,03% a 8.265 punti e Londra cede lo 0,05% a 10.584 punti. Fiacche Francoforte (-0,02% a 24.150 punti) e Madrid (-0,08% a 18.079 punti).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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