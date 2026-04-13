Borsa | Asia poco mossa future negativi Tokyo -0,7%

I principali mercati azionari dell’Asia e dell’area Pacifico hanno registrato movimenti contenuti, con alcuni indici leggermente in calo. I future sono negativi, mentre a Tokyo l’indice principale ha perso lo 0,7 per cento. La giornata segue il fallimento dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran, tenuti in Pakistan, che ha influenzato le negoziazioni sui mercati finanziari della regione.

Si muovono in ordine sparso i principali listini di borsa di Asia e Pacifico all'indomani del fallimento dei colloqui di pace tra Usa e Iran in Pakistan. Cedono Tokyo (-0,7%) e Seul (-0,85%), ancora aperte Hong Kong (-1,19%), Shanghai (+0,04%), Mumbai (-1,31%) e Singapore (-0,32%). Hanno chiuso contrastate invece Sidney (-0,39%) e Taiwan (+0,11%). Negativi i future sull'Europa e sui listini Usa in attesa del report mensile dell'Opec e mentre il barile di greggio (Wti +7,72% a 104,6 dollari e Brent +6,92% a 101,77 dollari) si riporta sopra quota 100 dollari. In forte rialzo anche il gas naturale (+9% a 47,6 euro al MWh), mentre perde quota l'oro (-0,68% a 4.🔗 Leggi su Lanazione.it

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