Le borse europee hanno registrato un aumento, con i future statunitensi che si mantengono in territorio positivo. La piazza di Milano ha chiuso a +1%, mentre le altre principali piazze continentali hanno seguito questa tendenza. Si segnalano anche voci di una possibile riapertura dei negoziati tra le parti coinvolte in un conflitto, con l’obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco.

Allungano il passo le principali borse europee con i future Usa positivi e le ipotesi di una riapertura dei negoziati con l'Iran per il cessate il fuoco. L'ottimismo di un funzionario Usa, che nella vigilia ha parlato di "progressi nel tentativo di raggiungere un accordo" contagiano le sale operative. Francoforte guadagna l'1,1%, Milano l'1%, Madrid lo 0,9%, Parigi lo 0,8% e Londra lo 0,1%. In calo il greggio (Wti -3,1% a 96 dollari al barile e Brent -1,47% a 97,9 dollari), che si assesta sotto i 100 dollari, così come il gas naturale (-5,1% a 44,07 euro al MWh) sulla piazza Ttf di Amsterdam. Poco mosso a 76,5 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 6 punti al 3,82%, quello tedesco di 3,1 punti al 3,06% e quello francese di 4,7 punti al 3,7%.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Borsa: l'Europa allunga il passo, future Usa positivi, Milano +1%

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