La Borsa di Milano mostra un andamento altalenante nelle ultime ore. L’indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,2 per cento, con le azioni di Eni e Saipem che registrano rialzi significativi. In particolare, Eni sale del 3 per cento, mentre Saipem cresce del 7,3 per cento. Gli investitori seguono con attenzione le variazioni di questi titoli nel contesto delle ultime quotazioni.

Piazza Affari si muove in altalena, con l'indice Ftse Mib (+0,2%) sostenuto da Eni (+3%) e Saipem (+7,3%). Il listino principale è diviso a metà tra titoli in ribasso e in rialzo. Deboli Amplifon (-2,8%) e Avio (-3,3%). Fuori dal listino principale corrono, spinti dai conti trimestrali, Caltagirone (+5,4%) e Seri (+9%).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa: Milano in altalena, sugli scudi Eni e Saipem

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