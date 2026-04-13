Borsa | effetto Iran sui listini future Europa e Usa in rosso

I mercati azionari europei e americani hanno aperto in calo, con i future che segnano perdite significative. La giornata segue il fallimento dei colloqui di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran, tenuti in Pakistan. Questa notizia ha influenzato le borse, portando a una diminuzione dei prezzi dei contratti future sui principali indici di riferimento in entrambe le aree.

Si amplia il calo dei contratti future sui listini europei e americano all'indomani del fallimento dei colloqui di pace tra USA e Iran in Pakistan. I contratti sul listino di Francoforte cedono l'1,45% e quelli su Piazza Affari lo 0,98%, mentre oltreoceano i contratti sul Nasdaq lasciano sul campo lo 0,7% e quelli sul Dow Jones lo 0,55%.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: effetto Iran sui listini, future Europa e Usa in rosso Borsa Italiana oggi in forte calo. Schizzano petrolio e gas, listini asiatici a picco sull’effetto MojtabaMilano, 9 marzo 2026 – Non si placano sui mercati finanziari le tensioni legate alla guerra in Iran. Borsa Italiana oggi, apertura in forte calo. Schizzano petrolio e gas, listini asiatici a picco sull’effetto MojtabaMilano, 9 marzo 2026 – Non si placano le tensioni sui mercati finanziari legate alla guerra in Iran.