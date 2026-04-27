Borsa | L' Europa chiude in ribasso Parigi -0,19% Londra -0,56%

Le principali borse europee hanno chiuso la giornata in calo. A Parigi l’indice principale si è fermato a 8.141 punti, segnando un ribasso dello 0,19 per cento, mentre a Londra l’indice principale ha perso lo 0,56 per cento, attestandosi a circa 10.000 punti. Nessuna delle due città ha registrato variazioni positive, e i mercati hanno seguito un andamento negativo in tutta la giornata.

Chiusura in ribasso per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,19% a 8.141 punti, Londra lo 0,56% a 10.321 punti e Francoforte lo 0,19% a 24.083 punti. Tiene Madrid, che guadagna lo 0,06% a 17.702 punti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: L'Europa chiude in ribasso, Parigi -0,19%, Londra -0,56% Notizie correlate Borsa: l'Europa conclude in leggero ribasso, Londra -0,2%Mercati azionari del Vecchio continente in generale ma contenuto calo: la Borsa peggiore è stata quella di Madrid che ha chiuso con un ribasso di un... Leggi anche: Borsa: Europa poco mossa in apertura, Parigi +0,03%, Londra -0,05% Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Borsa: l'Europa chiude in calo, lo stallo pesa sui listini; Borsa: l'Europa chiude incerta con lo stallo tra Usa e Iran; Borsa: l'Europa chiude incerta con lo stallo tra Usa e Iran; L'Europa chiude in rosso, ma volano i titoli energetici. Borsa: L'Europa chiude in ribasso, Parigi -0,19%, Londra -0,56%Chiusura in ribasso per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,19% a 8.141 punti, Londra lo 0,56% a 10.321 punti e Francoforte lo 0,19% a 24.083 punti. Tiene Madrid, che guadagna lo 0,06% a 17. ansa.it Borsa: Europa in calo nel finale con Wall Street, Milano -0,1%(ANSA) - MILANO, 27 APR - Borse europee nervose nel finale, con tutti gli indici in calo in linea con l'andamento dei listini Usa, che lasciano sul campo lo 0,3% circa. Madrid cede lo 0,05%, Milano lo ... corrieredellosport.it Qualcuno spostò l'oggetto poi ritrovato dalla polizia scientifica nella borsa della vittima - facebook.com facebook Guerra Roma-Parigi per la Borsa Italiana (sempre più svuotata). Cdp, azionista di Euronext che detiene Piazza Affari, contesta la nomina dell’ad ai francesi. Sciopero il 30.4. @nicolaborzi x.com