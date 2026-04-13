Borsa | l' Europa conclude in leggero ribasso Londra -0,2%

Le principali borse europee hanno chiuso la giornata con perdite contenute, con Londra che ha registrato un calo dello 0,2 per cento. Madrid ha subito la diminuzione più significativa, con un ribasso di un punto percentuale, mentre Francoforte ha chiuso con una flessione dello 0,5 per cento. I mercati azionari del continente hanno mostrato una tendenza al ribasso limitata, senza variazioni marcate rispetto alle sedute precedenti.

Mercati azionari del Vecchio continente in generale ma contenuto calo: la Borsa peggiore è stata quella di Madrid che ha chiuso con un ribasso di un punto percentuale, seguita da Francoforte che ha ceduto lo 0,5%. Negativa dello 0,3% la conclusione di Parigi e dello 0,2% quella di Londra, mentre Amsterdam ha segnato un rialzo finale dello 0,2%.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: l'Europa conclude in leggero ribasso, Londra -0,2% Titolo: Europa in leggera espansione, Londra sale dello 0,1% al termine della borsaL’Europa ha registrato una leggera crescita sulle borse, con Londra che sale dello 0,1%. Ferrari vola in Borsa, Stellantis rallenta: contrasti sui mercati e rating in ribasso per il gruppo automotive nel 2025.Ferrari Volare Alto, Stellantis in Salita: La Borsa Premia il Cavallino, Dubbi sul Gigante Automotive Il contrasto tra le performance di Ferrari e...