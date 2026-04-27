Borsa | l' Europa apre debole si guarda al Medio Oriente
Le borse europee aprono la settimana con segni di debolezza, mentre gli investitori restano in attesa di novità dalla regione del Medio Oriente. La tensione si concentra sulla proposta dell'Iran agli Stati Uniti, che include anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Questa situazione ha attratto l'attenzione dei mercati, che si muovono in modo cauto in vista di eventuali sviluppi.
Borse europee deboli in avvio della prima seduta della settimana. I mercati attendono sviluppi dal Medio Oriente, dopo la proposta presentata dall'Iran agli Stati Uniti per un accordo che prevede anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Gli investitori sono a caccia di indizi sulle prossime mosse delle banche centrali, le cui riunioni sono previste in settimana. Avvio positivo per Francoforte (+0,28%), debole Londra (-0,13%), poco mossa Parigi (+0,03%).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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