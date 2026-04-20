Le borse europee chiudono in calo, con Francoforte che perde l’1,15% e Parigi l’1,12%. La debolezza si registra in un contesto di incertezza legato alla situazione nel Medio Oriente, che influenza le performance dei mercati azionari. I mercati continuano a mostrare nervosismo mentre gli investitori monitorano gli sviluppi nella regione. La situazione geopolitica contribuisce a mantenere un clima di cautela tra gli operatori finanziari.

Le Borse europee chiudono deboli nell'incertezza che rimane sul conflitto in Medio Oriente. Francoforte ha perso l'1,15%, Parigi l'1,12%. Londra ha contenuto il calo allo 0,59%.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa: Europa debole per l'incertezza sul Medio Orinete, Francoforte -1,15%

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