Le borse europee hanno iniziato la giornata con scambi poco mossi, mentre gli investitori tengono d'occhio i prossimi colloqui tra Stati Uniti e Iran previsti per il fine settimana. La cautela si percepisce sui mercati, che attendono eventuali sviluppi in questa delicata fase diplomatica. Nessuna indicazione di grandi variazioni nelle prime ore di contrattazione, con gli scambi che si concentrano sulle tensioni internazionali.

Le Borse europee avviano la seduta poco mosse, mentre si attendono i colloqui tra Usa e Iran in programma nel fine settimana. Sotto i riflettori anche gli sviluppi sulla navigazione dello stretto di Hormus e le tensioni in Libano. Piatta Parigi (+0,06%) e Francoforte (+0,09%), mentre è fiacca Londra (-0,22%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Borsa: l'Europa apre fiacca, si guarda al Medio Oriente

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I droni intercettori ucraini hanno abbattuto gli Shahed in medio oriente https://www.ilfoglio.it/esteri/2026/04/10/news/i-droni-intercettori-ucraini-hanno-abbattuto-gli-shahed-in-medio-oriente--268926 - facebook.com facebook