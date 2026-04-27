Borsa | l' Asia chiude positiva con la proposta dell' Iran agli Usa

Le borse asiatiche hanno terminato la giornata in crescita, reagendo alla proposta dell'Iran agli Stati Uniti di un accordo che include la riapertura dello stretto di Hormuz. La notizia ha portato a un clima di ottimismo tra gli investitori, spingendo gli indici verso il rialzo. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli dell'offerta o sulle risposte ufficiali delle parti coinvolte.

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo dopo la notizia della proposta di accordo dell'Iran agli Stati Uniti che prevede anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Tra gli investitori c'è grande attenzione sull'evoluzione delle tensioni in Medio Oriente mentre si aspettano le mosse delle banche centrali sul fronte dei tassi d'interesse. Verso un avvio positivo per le Borse europee dove i future sono in rialzo. Sale Tokyo (+1,38%). Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro, a 159,34, così come sull'euro, a un valore di 186,78. A contrattazioni ancora aperte positiva Shanghai (+0,1%), Shenzhen (+0,4%), Seul (+2,1%) e Mumbai (+0,5%).🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate Borsa: l'Asia chiude positiva, ottimismo per colloqui Usa e IranLe Borse asiatiche chiudono in rialzo mentre si guarda ai colloqui tra Usa e Iran previsti nel corso del fine settimana. Borsa: l'Asia chiude positiva e spera in un accordo Usa-IranLe Borse asiatiche chiudono in rialzo mentre si guarda agli sviluppi in Medio Oriente. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Borsa: l'Asia chiude positiva con la proposta dell'Iran agli Usa; Borsa: l'Asia chiude positiva, cauto ottimismo per l'Iran; Borsa: l'Asia chiude positiva, cauto ottimismo per l'Iran; Borsa: l'Asia chiude positiva e guarda a negoziati USA-Iran. Borsa: l'Asia chiude positiva con la proposta dell'Iran agli UsaBene Tokyo, corre Seul. Lo yen poco mosso sul dollaro ... msn.com Borsa: l'Asia chiude positiva, cauto ottimismo per l'IranLe Borse asiatiche chiudono positive mentre si attendono sviluppi sulle tensioni in Medio Oriente. Sui mercati torna un cauto ottimismo dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annun ... ansa.it Borsa "Rafelia": disponibile il kit in molti colori e il tutorial gratuito con l'acquisto del kit - facebook.com facebook Guerra Roma-Parigi per la Borsa Italiana (sempre più svuotata). Cdp, azionista di Euronext che detiene Piazza Affari, contesta la nomina dell’ad ai francesi. Sciopero il 30.4. @nicolaborzi x.com