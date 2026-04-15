Borsa | l' Asia chiude positiva e spera in un accordo Usa-Iran

Le borse asiatiche hanno terminato la giornata in progresso, spingendo gli investitori a seguire con attenzione le notizie provenienti dal Medio Oriente. Le speranze di un accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran hanno contribuito a sostenere i mercati, così come le aspettative sulla possibile riapertura dello stretto di Hormuz. La situazione geopolitica sembra influenzare le scelte di investimento e i movimenti delle principali borse della regione.

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo mentre si guarda agli sviluppi in Medio Oriente. I mercati sperano in un accordo tra Usa e Iran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Uno scenario che consente al petrolio si mantenere un prezzo sotto i 100 dollari al barile. Sale Tokyo (+0,44%). Sul fronte dei cambi lo yen si apprezza leggermente sul dollaro a 158,98 e si svaluta sull'euro a 187,38. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Hong Kong (+0,4%), Seul (+2,1%) e Mumbai (+1,6%). Poco mossa Shanghai (+0,04%) mentre è debole Shenzhen (-0,7%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Francia l' inflazione armonizzata e dall' Eurozona la produzione industriale.🔗 Leggi su Lanazione.it Trump: 'NO PANIC'. El Plan Secreto de 15 Días que Paralizó a Irán Borsa: l'Asia chiude positiva, ottimismo per colloqui Usa e IranLe Borse asiatiche chiudono in rialzo mentre si guarda ai colloqui tra Usa e Iran previsti nel corso del fine settimana. Borsa: ottimismo su un accordo in Iran spinge l'Asia e l'EuropaC'è ottimismo sui mercati azionari, le aspettative di un accordo che allenterebbe le tensioni in Medio Oriente spingono le Borse in Asia e i future...