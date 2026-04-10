Borsa | l' Asia chiude positiva ottimismo per colloqui Usa e Iran

Le principali borse asiatiche hanno concluso la giornata in territorio positivo, con l'attenzione rivolta ai colloqui tra Stati Uniti e Iran programmati per il fine settimana. La salita delle quotazioni riflette l'ottimismo degli investitori riguardo alle possibilità di un accordo tra le due nazioni. I mercati azionari della regione hanno reagito alle notizie sulla ripresa dei negoziati, mantenendo un atteggiamento di cauta fiducia.

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo mentre si guarda ai colloqui tra Usa e Iran previsti nel corso del fine settimana. Sui mercati torna il clima di ottimismo, con il petrolio sotto i 100 dollari al barile ed in attesa di sviluppi sul fronte dello stretto di Hormuz. In rialzo Tokyo (+1,84%). Sul fronte dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro, a 159,27, e sull'euro poco sopra a 186,13. A contrattazioni ancora in corso sono positive anche Hong Kong (+0,5%), Shanghai (+0,6%), Shenzhen (+1,76%), Seul (+1,4%) e Mumbai (+1%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania l'inflazione in seconda lettura e dall'Italia la produzione industriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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