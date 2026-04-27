GROSSETO – Le riprese di 4 Ristoranti in Maremma sono ufficialmente iniziate. Alessandro Borghese ha scelto il territorio del sud della Toscana come punto di partenza della nuova stagione del suo programma, portando le telecamere tra la costa, le campagne e i borghi storici della Maremma. La produzione ha avviato i lavori nei giorni scorsi, mantenendo il massimo riserbo sui quattro locali protagonisti della sfida. I nomi dei ristoratori verranno svelati solo al momento della messa in onda, come da tradizione del format. Il meccanismo resterà invariato: quattro ristoratori si sfideranno valutando a turno location, servizio, menù e conto, fino alla proclamazione del vincitore.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Borghese riparte dalla Toscana con il programma ‘4 Ristoranti’

NON HA NIENTE CHE RIGUARDA LA TRIPPA PISANA | Ale 4 Ristoranti

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