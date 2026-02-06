Alessandro Borghese torna in tv con “4 Ristoranti”, un programma che mostra come si scelgono i locali migliori in una zona. Quattro ristoranti si sfidano a colpi di location, menu, servizio e anche del conto. Alla fine, si scopre quale locale merita di più. Il conduttore spiega anche come vengono deciso chi paga il conto e come si scelgono i ristoranti da mettere in gara.

Alessandro Borghese è il protagonista di 4 Ristoranti, il programma di successo in onda su Sky.. Quattro ristoranti di una determinata zona geografica si mettono infatti in gara al fine di stabilire quale sia il migliore dopo una sfida a colpi di location, menu, servizio e conto. Si tratta di uno dei format televisivi più seguiti del palinsesto che, nel corso degli anni, ha raggiunto un traguardo molto importante ed è diventato a tutti gli effetti tra i prodotti più in voga. Le dichiarazioni di Alessandro Borghese. In una dichiarazione pubblicata rilasciata anni fa per Tv Sorrisi e Canzoni, il rinomato chef ha risposto alle domande più gettonate fatte dai fan sul programma. 🔗 Leggi su Tpi.it

4 Ristoranti, chi paga il conto e come vengono scelti i ristoranti. Parla Alessandro Borghese

Alessandro Borghese torna con ‘Quattro ristoranti’, sottolineando l’importanza della cucina italiana come espressione di cultura e patrimonio mondiale.

Argomenti discussi: Al ristorante più potere al cliente. Perché, prima di menu degustazione e chef egocentrici, c'è il diritto di chi paga (compreso quello al formaggio sulle vongole).

