Un cuore che riparte | il piccolo Edoardo salvato dalla rete toscana

Il nome di Edoardo e il fatto che sia stato salvato dalla rete toscana risalgono al suo difficile inizio di vita. Dopo la nascita all’Ospedale San Donato di Arezzo, il neonato ha avuto problemi respiratori che hanno richiesto un intervento immediato. La rete regionale di emergenza ha coordinato il trasferimento urgente in terapia intensiva. Grazie agli interventi tempestivi, Edoardo ha iniziato a reagire e ora si trova in miglioramento. La collaborazione tra le strutture sanitarie ha fatto la differenza in questa difficile prima fase.

È una storia che inizia con la paura e si chiude con un abbraccio pieno di sollievo. Il piccolo Edoardo viene alla luce all'Ospedale San Donato di Arezzo, ma pochi istanti dopo il parto qualcosa non va. I medici si accorgono che respira con difficoltà, l'ossigenazione non è quella che dovrebbe essere. Scattano subito gli accertamenti nel reparto di Neonatologia: la diagnosi è di quelle che fanno tremare, una grave cardiopatia congenita. In poche ore si attiva la macchina della rete pediatrica toscana. Grazie al coordinamento tra la Asl Toscana Sud Est e l'Ospedale del Cuore di Monasterio, centro di riferimento regionale per la cardiologia e la cardiochirurgia neonatale, Edoardo viene trasferito d'urgenza a Massa con trasporto protetto.