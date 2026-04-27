Il 25 aprile, a Bordighera, si è svolto un concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò. L'evento ha coinvolto un nonno e il suo nipote che hanno condiviso un momento musicale e di ricordo. La manifestazione si è concentrata sulla musica come mezzo di comunicazione tra generazioni e memoria storica. La banda ha eseguito brani scelti per sottolineare il rapporto tra libertà e tradizione.

? Cosa sapere La Banda Musicale Borghetto San Nicolò ha tenuto un concerto narrato a Bordighera il 25 aprile.. L'evento al Teatro Giancarlo Golzi ha celebrato la memoria della Resistenza tramite un dialogo intergenerazionale.. Sabato 25 aprile alle ore 21, il Teatro Giancarlo Golzi di Bordighera ha ospitato il concerto narrato Nonno raccontami la libertà, un evento che ha la Banda Musicale Borghetto San Nicolò – Città di Bordighera protagonista di una serata dedicata alla memoria della Resistenza. L’appuntamento, concepito per celebrare la Liberazione attraverso un intreccio tra musica e narrazione, ha attirato un pubblico numeroso che ha accolto con calore la proposta artistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bordighera, musica e memoria: il dialogo tra nonno e nipote per la libertà

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