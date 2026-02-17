Bimba morta a Bordighera testimone inguaia Manuela Aiello | Nonno disse all' altra nipote che l' aveva uccisa

Una testimone ha dichiarato che Manuela Aiello avrebbe confessato di aver ucciso la bambina di 2 anni a Bordighera, dopo che il nonno della piccola avrebbe detto all’altra nipote che la nonna aveva fatto del male alla piccola. La testimonianza, raccontata durante l’interrogatorio, aggiunge un dettaglio cruciale: la bambina era stata trovata senza vita nella casa della famiglia, con segni che sembrano indicare una violenza. Questa nuova testimonianza mette in crisi la versione di Aiello, che finora aveva negato ogni coinvolgimento. L’indagine si concentra ora sulle parole di chi era presente in quella giornata.

Proseguono le indagini per fare chiarezza sul decesso di Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera. La madre Manuela Aiello, 43 anni, si trova in carcere ed è accusata di omicidio preterintenzionale della figlia. Una testimone potrebbe rendere ancora più critica la posizione della donna. Tale fonte ha sostenuto di aver udito chiaramente che il padre di Manuela, ossia il nonno della piccola deceduta, ha messo al corrente le sorelline della scomparsa di Beatrice Bimba morta a Bordighera, posizione di Manuela Aiello ancor più critica: parla una testimone “Ho sentito distintamente il padre di Manuela dire alle sorelle” della bimba “che la mamma ha ammazzato tua sorella”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Bimba di 2 anni morta a Bordighera, la nonna paterna accusa mamma Manuela Aiello "perché era aggressiva"La morte di una bambina di due anni a Bordighera ha scosso la comunità.

Bimba di 2 anni morta a Bordighera, il compagno di Manuela Aiello indagato per omicidio preterintenzionaleIl compagno di Manuela Aiello, la madre della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera, è indagato per omicidio preterintenzionale dopo che la piccola è stata trovata senza vita nel loro appartamento, probabilmente a causa di una lite scoppiata per motivi ancora da chiarire.

