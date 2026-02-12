Bordighera | Bordighera Viva punta su arte impresa e sicurezza con tre nuovi candidati alle elezioni

Bordighera Viva schiera tre nuovi candidati: Farotto, Biancheri e Sabatino per le prossime elezioni comunali. Bordighera si prepara alle elezioni comunali con l'ingresso nella lista civica Bordighera Viva di tre nuovi candidati: Marco Farotto, figura storica nel panorama culturale locale; Matteo Biancheri, giovane imprenditore; e Bruno Sabatino, ex sovrintendente della Polizia di Stato. L'obiettivo è presentare un'alternativa civica capace di rispondere alle sfide che la città ligure si trova ad affrontare, offrendo una rappresentanza diversificata e attenta alle esigenze del territorio. Un artista per la cultura, un imprenditore per l'economia, un ex poliziotto per la sicurezza.

