Boom aerospazio | il settore vola a 21 miliardi spazio +63%

Il settore aerospaziale in Italia ha registrato un fatturato di circa 21,4 miliardi di euro, con un aumento del 63% rispetto all'anno precedente. La crescita è stata guidata principalmente dall'incremento delle attività legate allo spazio, che rappresentano una parte significativa di questo risultato. Questi dati evidenziano un forte sviluppo nel comparto, con un aumento consistente rispetto agli anni passati.

? Cosa sapere Il fatturato aerospaziale italiano raggiunge 21,4 miliardi di euro con crescita spaziale al 63%.. Il settore impiega 54.300 persone con un incremento del 51% nel segmento spaziale.. Il fatturato del comparto aerospaziale italiano ha raggiunto i 21,4 miliardi di euro nel 2024, trainato da una crescita del 63% nel segmento spaziale e del 30% in quello aeronautico rispetto ai dati del 2021. La nuova mappatura della filiera nazionale, presentata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rivela un ecosistema che impiega 54.300 persone e vede il settore dello spazio registrare un incremento degli addetti pari al 51% nello stesso arco temporale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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