BookCity Milano torna in Valtellina | Sondrio ancora protagonista nel 2026

BookCity Milano torna a includere Sondrio nel suo programma anche per il 2026. La quindicesima edizione della rassegna si svolgerà dal 23 al 29 novembre e vedrà il capoluogo valtellinese ancora una volta protagonista nel circuito di eventi ufficiali. La manifestazione culturale, promossa dal Comune di Milano e dalla Fondazione BookCity Milano, prevede la partecipazione di diverse location e iniziative nella città.

Sondrio confermata nel circuito di BookCity anche per il 2026. La quindicesima edizione della rassegna culturale promossa dal Comune di Milano e dalla Fondazione BookCity Milano si terrà dal 23 al 29 novembre e includerà nuovamente il capoluogo valtellinese nel programma ufficiale, dopo l’esordio.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Sentiero Valtellina: incendio tra Sondrio e AlbosaggiaNel tardo pomeriggio di oggi si è sviluppato un incendio lungo il sentiero Valtellina nel tratto, all'interno del Comune di Sondrio nei pressi del... Bollate, Marco Balzano curerà “BookCity Milano ‘26”Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: PRESENTAZIONE DI #BCM26; Nuovi format per Bookcity Milano: ecco il tema della 15esima edizione; Cultura. Mercoledì 22 aprile Sacchi alla presentazione di Bookcity Milano 2026; BookCity Milano 2026, il tema sarà 'Il senno sulla Luna'. BookCity Milano 2026, il tema sarà Il senno sulla LunaSarà 'Il senno sulla Luna. Sette giorni di libri, ragioni e follie' il tema della quindicesima edizione di BookCity Milano, in programma dal 23 al 29 novembre 2026. La manifestazione, presentata a Pal ... ansa.it Bookcity, Marco Balzano sarà il curatore dell’edizione 2026: Una kermesse coinvolgente e inclusivaIl festival letterario più grande d’Italia, che si terrà a Milano, cuore pulsante della manifestazione, e in altre città lombarde dal 23 al 29 novembre di quest’anno, compie quindici anni e cambia ... milano.repubblica.it Sarà 'Il senno sulla Luna. Sette giorni di libri, ragioni e follie' il tema della quindicesima edizione di BookCity Milano, in programma dal 23 al 29 novembre 2026. #ANSA x.com BCM26: Il senno sulla Luna è il tema della quindicesima edizione di BookCity Milano Si è tenuto a Palazzo Marino a Milano l’incontro di presentazione della quindicesima edizione di BookCity Milano. Dal 23 al 29 novembre 2026, la manifestazione, affidata al - facebook.com facebook