Sentiero Valtellina | incendio tra Sondrio e Albosaggia

Nel tardo pomeriggio di oggi si è sviluppato un incendio lungo il sentiero Valtellina, tra Sondrio e Albosaggia. L'episodio si è verificato nel tratto che si trova all’interno del territorio di Sondrio, vicino a un ponte che collega via Vanoni con il Comune di Albosaggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Nel tardo pomeriggio di oggi si è sviluppato un incendio lungo il sentiero Valtellina nel tratto, all'interno del Comune di Sondrio nei pressi del ponte che da via Vanoni conduce nel Comune di Albosaggia.Le fiamme, che potrebbero avere origine dolosa, si sono sviluppate a fianco del tracciato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Valanga travolge tre scialpinisti ad Albosaggia in Valtellina, un morto e un dispersoUna persona è morta e un’altra risulta dispersa dopo il distacco di una valanga avvenuto intorno alle 12 sull’Alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia... Centro rifiuti: Sondrio fa squadra con Albosaggia, Caiolo, Castione e MontagnaUna migliore organizzazione del conferimento a vantaggio degli utenti e più ampie possibilità di gestione delle tipologie di rifiuto domestico: è...