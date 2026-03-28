Marco Balzano si occuperà della programmazione di BookCity Milano 2026, evento che si terrà dal 23 al 29 novembre. La notizia è stata comunicata dallo stesso scrittore attraverso i suoi canali social nei giorni scorsi. È la quindicesima edizione della manifestazione, che si svolgerà a Milano.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. A Milano, per una rapina su un bus notturno, tre giovani sono stati condotti agli. Una notifica sul cellulare, il logo di una banca nota e una cifra che scotta:. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Bollate, Marco Balzano curerà “BookCity Milano ‘26”

Articoli correlati

Leggi anche: Marco Balzano, il BookCity che verrà: “Meno eventi e più inclusione”

Bollate, inaugurato in via Verdi il “Parco sportivo Città di Bollate”All’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più...

Altri aggiornamenti su Marco Balzano

Ecco i «radicati» di Marco BalzanoForse Giuliano, il prete che sostituisce don Martino nella parrocchia di quartiere, ritroverà la vocazione. E Luca e Veronica riprenderanno a vedersi (e ad amarsi) clandestinamente. Chissà se Giorgio, ... corriere.it

«L’ultimo arrivato» è primo al Campiello, il romanzo del bollatese Marco BalzanoHo sentito l’esigenza di raccontare la vita dal basso. Insegnante di lettere, autore di libri e video, ha capovolto il pronostico che dava per vincitore Antonio Scurati di Luisa Ciuni Bollate, 13 ... ilgiorno.it